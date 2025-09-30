Ancora brutalità nel carcere di Terni. L’ultimo episodio, datato lunedì 29 settembre, lo riferisce il Sappe, sindacato di polizia Penitenziaria. «Alle ore 16.30 circa – riporta la nota – un detenuto di origine magrebina, già arrestato per reati di spaccio e tentato omicidio, ha aggredito con inaudita violenza un collega addetto alla vigilanza. La dinamica – afferma il Sappe – è agghiacciante. Al diniego della sua richiesta, pretestuosa e contraria al regolamento, di uscire per la doccia insieme a un altro detenuto, il soggetto ha afferrato l’agente per il collo, trascinandolo a sé e ponendo una lama rudimentale alla sua gola. Solo il tempestivo intervento dei sottufficiali della sorveglianza generale e l’azione di un altro detenuto hanno scongiurato una tragedia».

«Il nostro collega – aggiunge il Sappe – ha riportato una ferita di circa sei centimetri, medicata presso l’infermeria del penitenziario. Oltre al danno fisico, subisce oggi le conseguenze di uno shock psicologico profondo per aver visto la morte in faccia mentre svolgeva il proprio dovere». Lo sfogo del segretario regionale del sindacato, Fabrizio Bonino, è eloquente: «Basta con la politica dell’accoglienza a tutti i costi e della tolleranza zero solo sulla carta. La sicurezza del personale e la serenità degli istituti vengono prima di ogni altra cosa e rappresentano il più importante degli obiettivi assegnati a chi ha la responsabilità di un reparto e che funge da ‘datore di lavoro’. Chiediamo un incontro immediato con il direttore, il comandante e le autorità regionali competenti per discutere con la massima urgenza delle criticità e trovare soluzioni concrete. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza – conclude Bonino – al poliziotto ferito nel fisico e nell’orgoglio».