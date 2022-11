Terni, l’area nord ed i problemi del traffico: per il cavalcavia sul Rato tempi lunghi

di S.F.

C’è un argomento che negli ultimi giorni ha scatenato più i ternani – quantomeno coloro che vivono nell’area nord della città, di non certo non pochi – rispetto alla modifica della viabilità per la rotatoria Marinai d’Italia? Negativo. Per quanto banale possa sembrare, l’adeguamento viario ha creato più di qualche grattacapo e considerazioni di vario genere sul traffico cittadino. Con ogni probabilità è anche questione di abitudine e comportamenti, fatto sta che le critiche tecniche all’operazione non sono mancate. E ora il focus torna giocoforza anche sul cavalcavia lungo la Gabelletta-Maratta in strada di Casanova che, come noto, sarà ricostruito dopo la demolizione avvenuta con polemiche tra l’8 e il 9 ottobre.

9 OTTOBRE, CAVALCAVIA DEMOLITO. MA TENSIONE PER IL RITARDO DI TRE ORE

L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO NELL’ESTATE 2021

Che c’entra il cavalcavia con la nuova rotatoria di borgo Rivo, per la quale sono attese tra l’altro novità nei prossimi giorni per risolvere i problemi sollevati? C’è chi fa notare – questo era già noto ovviamente, ma la modifica degli ultimi giorni ha peggiorato la situazione in questa fase – come il traffico in direzione Terni nord ora sia ‘critico’ nelle ore di punta per mancanza di valide alternative o veloci. La viabilità dunque nei prossimi mesi sarà concentrata per lo più su viale Eroi dell’Aria senza la struttura in strada di Casanova ad alleggerire il ‘peso’. Sì, in realtà ci sarebbe strada di Maratta Alta e Lagarello come opzione ma non è il massimo per via del percorso e della sede stradale tutt’altro che ampia.

TULIPANO TERNI, LA ‘NUOVA’ ROTATORIA: SUBITO PROBLEMI

Nuovi problemi?

C’è dunque attesa per la ricostruzione del nuovo cavalcavia sopra il raccordo Terni/Orte. Da capitolato d’appalto l’ultimazione dell’opera – affidato nell’estate 2021 per 714 mila euro alla 2P Asfalti di Roma, ribasso di oltre il 28% – è prevista in 250 giorni lavorativi e all’indomani della demolizione dal Comune hanno informato che ci vorranno circa sei mesi. Se ne parla nel 2023 dunque. Tuttavia da quanto risulta a umbriaOn – da palazzo Spada al momento non confermano gravi criticità – sarebbero saltati fuori problemi tecnici legati alla prosecuzione della demolizione (mancano le ‘spallette’ laterali) in attesa della produzione delle travi da posizionare: in arrivo ulteriori indagini e rilievi per avanzare con l’iter che, al momento, è bloccato. Tutto risolvibile. Ma la situazione non è delle più semplici. In ogni caso il quadro non cambia: i cittadini, bene che vada, dovranno aspettare la primavera per poter transitare sul cavalcavia.