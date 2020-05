Terni, l’arresto scatta in largo Villa Glori

Altra serata ‘di passione’ a Terni in largo Villa Glori, quella di sabato, dopo che nei giorni scorsi le forze dell’ordine erano intervenute a seguito di una lite scoppiata fra due esercenti della zona. Sabato sera Guardia di finanza e quindi polizia di Stato, carabinieri e polizia Locale hanno nuovamente dovuto riportare la calma – a fatica – a causa dell’ubriachezza di un soggetto di origini nordafricane che, stazionante nei pressi della giostra dei bambini insieme ad altri, all’atto del controllo ha dato in escandescenze, prendendosela i particolare con i finanzieri e con il loro mezzo di servizio. Alla fine l’uomo è stato bloccato e condotto in questura dove in nottata, nei suoi confronti, è stato disposto l’arresto. Non si tratta, come detto, del primo episodio violento che accade in largo Villa Glori, dove gli stessi residenti si dicono preoccupati della situazione che, anche in tempo di Covid, presenta ugualmente delle criticità. Le stesse forze dell’ordine, anche in seguito a quanto accaduto di sabato, starebbero infatti svolgendo accertamenti sui fatti e sulle condotte di alcuni esercenti. Situazione destinata a finire direttamente all’attenzione della questura cittadina.

