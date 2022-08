Terni, l’arresto scatta in ospedale: l’uomo è un 43enne ricercato

Nell’ambito dei servizi per la ricerca di persone destinatarie di provvedimenti di cattura per l’espiazione di pene detentive, il nucleo informativo e il nucleo investigativo dei carabinieri di Terni hanno rintracciato, presso l’ospedale ‘Santa Maria’, un 43enne albanese destinatario di un ordine di esecuzione di pene per un totale di 2 anni e 10 mesi, per i reati di spaccio di stupefacenti e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. L’uomo mai avrebbe immaginato di poter essere rintracciato presso l’ospedale e contava di far leva sulla sua situazione di salute per scongiurare l’esecuzione di qualsiasi provvedimento. Poiché lo stesso necessita di cure mediche, al momento dell’arresto è rimasto presso il ‘Santa Maria’, piantonato dai militari del reparto operativo di Terni e, successivamente, dal personale della polizia penitenziaria del carcere di Terni.

