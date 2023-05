Terni, l’artista Amanda Rosi al festival ‘Venice experimental’

L’artista ternana Amanda Rosi, parteciperà al ‘Venice experimental video and performing art festival’. Si tratta del festival di videoarte e performance che avrà luogo, appunto, a Venezia nella serata di venerdì 19 maggio, con la sua opera video ‘Ologrammi’. Nell’opera compare, tra gli altri, anche il noto personaggio ternano Nico Cipiccia. Si avvale inoltre dell’interpretazione vocale dell’attore ternano Alexander Gentili.

«Disobbedienza civile artistica»

«Ologrammi è un’opera di video art – spiega l’artista – che unisce immagini analogiche e digitali, nella quale compare anche l’omonima serie fotografica, composta tutta da polaroid con pellicola originale. Quasi un anno fa avevo detto che il progetto sarebbe stato destinato al web. Poi ho cambiato idea e ho deciso di non pubblicare il video sui social o sul mio canale Youtube, per il momento. Un’opera di video art, per coinvolgere emotivamente lo spettatore, dovrebbe poter essere vista in uno spazio adatto, che inviti l’osservatore a vivere una vera e propria esperienza». Nonostante sia stata selezionata per il festival, Amanda Rosi esprime contrarietà per il mondo dell’arte. «È molto difficile trovare gli spazi adatti per esporre le opere dal vivo – dice – senza snaturarle. Questo, a causa di una ormai ridicola elitarietà del mondo dell’arte. A parte qualche eccezione che ho avuto il piacere di incontrare negli ultimi tempi, la categoria dei ‘curatori’ è composta in gran parte da personaggi interessati ad esercitare un loro piccolo potere personale, la cui opinione, per quanto mi riguarda, ha poco a che fare con l’amore per l’arte». Amanda Rosi lancia quindi un appello: «Il mio è un appello alla ‘disobbedienza civile artistica’. Vorrei che gli artisti capissero che diffondere la propria opera è un diritto, non una concessione dall’alto. Ricercare spazi e organizzatori illuminati è lecito, ma la cosa più importante deve essere l’autopromozione».