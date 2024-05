Terni, l’attore Alexander Gentili vince a Roma il contest ‘Intimità a confronto’

È un ternano a vincere il primo contest ‘Intimità a confronto’, andato in atto venerdì al teatro Kopó di Roma. Un evento nel quale gli attori del Collettivo Godot si sono esibiti in monologhi inediti e tra loro c’era Alexander Gentili, trionfatore con ‘Parliamoci chiaro’: «Racconta la storia del figlio di uno strozzino che

rifiuta di prendere il posto del padre, non per etica ma a causa del proprio problema di balbuzie. Tutto è incentrato sul momento in cui l’uomo affronta suo padre in una stanza, per spiegargli le sue ragioni e riuscire ad esprimere se stesso. A questa linea narrativa, si intreccia anche una storia d’amore», sottolinea il protagonista, 50 anni da compiere il prossimo 18 settembre. «La recitazione è sempre stata la mia passione, ma è stato solo negli ultimi anni che ho deciso di prendere la cosa seriamente. Tutto è cominciato quando, su consiglio di mia moglie, ho frequentato un corso di Dario Fo, ma è stato l’incontro con l’insegnante Marta Gervasutti a farmi capire che la recitazione poteva diventare la mia professione. Dopo aver vinto una masterclass messa da lei in palio, ho seguito il suo corso diplomandomi in recitazione cinematografica, metodo ‘l’Attore Crea’. Per lui impegni tra doppiaggio, teatro, televisione e cinema: è stato protagonista in ‘Ci vediamo in tribunale’ del 2017 (Rai Due) e coprotagonista in ‘Garibaldi’ di B. Blankenshi del 2018 per History Channel. Nel 2023 è nel cast del quinto capitolo della fortunata serie ‘Me contro Te – Vacanze in Transilvania’.

