di S.F.

Si accelera in piazza del Mercato per la riqualificazione – in origine l’ultimazione era prevista entro la fine del 2025, si vedrà – dell’ex mercato. In tal senso c’è un’ordinanza municipale che va a modificare la viabilità per poco più di due mesi.

IL CAMBIO IN AGOSTO PER LA NUOVA FASE DEI LAVORI

L’EX MERCATO COPERTO VERSO NUOVA VITA – VIDEO

GENNAIO 2025, SI INIZIA. RESTYLING PER TUTTO L’ANNO

Su due lati della piazza è infatti scattato il divieto di sosta con rimozione forzosa h24 da ieri, 29 settembre, fino al 3 dicembre 2025. Una volta concluso il lavoro ci sarà il trasferimento – come noto da tempo – di Superconti rispetto all’attuale posizionamento tra corso Tacito e via Faustini. Di seguito le immagini.