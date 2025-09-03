Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri di Terni sulle coltellate inferte nella notte fra lunedì e martedì ad un 20enne della Tunisia, soccorso in gravi condizioni in strada nella zona di Casali di Papigno e poi operato e quindi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, monta la preoccupazione fra i residenti della zona – via Mola di Bernardo, quartiere Campomicciolo – attorno cui ruoterebbero soggetti in qualche modo coinvolti nel fatto di sangue.

In particolare, chi vive in zona rimarca come in un appartamento – già visitato in passato da polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale ed Usl Umbria 2 per controlli – vengano ciclicamente ospitati soggetti di origini straniere, non estranei ad attività di spaccio di droga. Tutto ciò in un contesto che parla anche di «degrado igienico e sanitario». «Ci chiediamo – afferma un cittadino – a che titolo queste persone risiedano lì. Fra l’altro una delle voci è che ci siano anche persone solite spacciare nei boschi di questa parte di territorio».

La preoccupazione sarebbe anche legata al fatto che alcuni di loro avrebbero trovato una sistemazione nel garage dell’abitazione – che insiste in un condominio – e anche per la presenza di un cane di razza pitbull, il più delle volte tenuto senza guinzaglio. «In quest’area ci vivono famiglie con bambini. E tutto ciò, unito a presenze che sono tutto meno che rassicuranti, non ci fa stare sereni. Le coltellate di Casali di Papigno, poi, sono l’ultimo episodio. Chi ci pensa a noi?». Da qui un nuovo appello che abbraccia Comune, servizi sociali e sanitari, forze dell’ordine: «Chi può, agisca nell’interesse collettivo».

