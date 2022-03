Terni, donne chiedono «giustizia e verità» per Barbara Corvi

L’appello è arrivato alla vigilia della giornata internazionale della donna, celebrata martedì, nel corso di un evento organizzato dal coordinamento donne della Camera del Lavoro di Terni. A lanciarlo Monica Corvi, sorella di Barbara, la 34enne – all’epoca della scomparsa – di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più tracce dal 29 ottobre 2009. «Non ci arrendiamo e cerchiamo ancora la verità, perché non abbiamo mai creduto e pensato che Barbara si sia allontanata volontariamente» ha detto intervenendo in videocollegamento all’iniziativa ‘Dov’è Barbara? La storia di Barbara Corvi’.

Domande ancora senza risposta

«Le vicissitudini purtroppo sono state lunghe e dolorose, ma siamo ancora qua e aspettiamo che, prima o poi, questa verità arrivi» ha aggiunto. Una richiesta la sua, quella di fare piena luce sul caso, al quale si sono aggiunte tra le altre anche Mascia Dionisi, anche lei del Comitato Barbara Corvi, Barbara Silvestrini del coordinamento donne della Cgil di Terni e Raffaella Chiaranti, di Libera Terni. «In pochi minuti – ha detto la prima – la vita di Barbara è scomparsa in buco nero, in un’attesa di verità e giustizia e di profondo dolore che non si può evitare e cancellare». Silvestrini ha sottolineato che l’appuntamento voluto dalla Cgil in occasione dell’8 marzo è stato dedicato a Barbara Corvi «per tenere acceso un faro su una vicenda che rischia di rimanere insoluta». «Una vicenda – ha aggiunto – che si lega al comportamento e al corpo delle donne e che ha avuto tantissimi ostacoli nella ricerca della verità. Sono stati fatti grossi passi in avanti, ma poi ci siamo fermati nuovamente». «Non accettiamo che l’attività investigativa venga fermata, ci sono elementi per pensare che possa essere riaperta» ha evidenziato Raffaella Chiaranti, di Libera Terni, ricordando che nell’elenco delle vittime innocenti della mafia è stato inserito anche il nome della stessa Corvi. Dopo l’arresto lo scorso marzo del marito della donna, Roberto Lo Giudice, poi scarcerato, sia il tribunale del Riesame che la Cassazione hanno dato però un duro colpo alle indagini della procura di Terni, ‘demolendo’ il quadro indiziario a carico dell’uomo.