Terni: l’energia dei Balcani al ‘Secci’

Domenica 25 febbraio alle 17.30 la Filarmonica Umbra porterà sul palco del teatro ‘Secci di Terni ‘Danilo Rossi & The New Gipsy Project’. Danilo Rossi, storica prima viola della Scala di Milano, noto in tutto il mondo, incontra il Trio Gipsy che si compone di strumentisti di Bucarest, tutti figli d’arte, e che ha collaborato con artisti come Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Moni Ovadia, Samuele Bersani. «»Un progetto coraggioso e visionario – lo definisce la Filarmonica Umbra -, un connubio che unisce generi musicali apparentemente lontani: un musicista classico e un ensemble di musicisti Rom si fondono in un progetto dove le differenze culturali arricchiscono le rispettive esperienze artistiche. Un percorso musicale che attraversa i Balcani e incrocia autori come Dvořák, Brahms e Bartók, riletti in chiave gitana, virtuosistica e folk. Un concerto a ritmi forsennati, una continua sfida di note, un omaggio al grande repertorio dell’Est e una serata da non riuscire a stare fermi sulle sedie». La stagione concertistica della Filarmonica continuerà a marzo ancora con grande musica: il Trio Debussy (10 marzo, ore 17.30), composto da Antonio Valentino (pianoforte), Piergiorgio Rosso (violino), Francesca Gosio (violoncello), completerà il ciclo dell’integrale dei Trii di Beethoven.

Condividi questo articolo su