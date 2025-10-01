106 persone identificate (42 straniere), 2 esercizi commerciali controllati, 2 avvisi orali, 2 accompagnamenti in questura, una contravvenzione al Codice della Strada. Sono alcuni dei numeri dell’attività ‘Alto impatto’ che, disposta dal questore di Terni Michele Abenante, è stata coordinata martedì dal commissario Luca Valentini e ha visto impegnati polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale di Terni.

Durante le attività è stato ispezionato l’ex casello ferroviario in strada di Santa Filomena, a Terni, già segnalato come riparo per senza fissa dimora e sbandati: lì le forze dell’ordine hanno trovato giacigli di fortuna e tanti rifiuti, fra cui batterie esauste per auto e camion. Circa i due cittadini stranieri condotti in questura per accertamenti sul loro status in Italia, uno si è visto disporre un provvedimento di partenza volontaria mentre per il secondo – privo di documenti e con precedenti di polizia – sono state avviate le procedure per il rimpatrio. Dei due negozi controllati, uno è risultato pienamente in regola mentre nell’altro sono state riscontrate violazioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari e la mancata indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.