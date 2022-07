Terni, l’ex Fujiyama riprende vita: ci punta Lo Strabacco

di S.F.

Da via Tempio del Sole, a pochi passi da palazzo Spada, ad una zona più distante dal centro ma in una location più comoda. Nuova ‘vita’ in arrivo per gli spazi dell’ex ristorante asiatico Fujiyama, chiuso da anni in via Campofregoso: martedì mattina è stata depositata la notifica preliminare di cantiere per i lavori propedeutici all’arrivo della pizzeria Lo Strabacco. Prevista l’apertura nel mese di settembre.

I lavori riguardano la manutenzione straordinaria con l’unione di due locali commerciali compresi tra i civici 25 e 25D, accanto alla storica tipolitografia Visconti. Come detto la presentazione della notifica di cantiere c’è stata martedì mattina: tutto in mano al direttore dei lavori, il geometra Jacopo Rosati, per conto dei proprietari Denny e Fabio Checcobelli. Movimenti in vista dunque per gli spazi che, per anni, hanno ospitato il ristorante cino-giapponese, uno dei primi ad aprire in città. Poi il recente boom – solo negli ultimi mesi ci sono state due aperture in tal senso – ed il cambiamento, ora si passa all’attività commerciale di ristorazione a conduzione familiare. La durata dell’operazione è stimata in circa 25 giorni.