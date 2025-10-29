di S.F.

È il lotto con il più alto valore – sono ben diciotto in tutto, come emerge dall’ordinanza pubblica firmata il 25 giugno 2025 dal giudice dell’esecuzione Francesco Angelini – e ora ci si riprova. A Terni è stata fissato il nuovo tentativo d’asta per l’ex palestra Batticuore di via Bartocci, ormai in stato di abbandono e degrado da un bel po’ di anni: il 17 dicembre si vedrà se qualcuno si è mosso per i 1.357 metri quadrati in ballo.

L’ANNUNCIO SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

La partita è in mano all’avvocato Emanuela Martinelli – delegata per la vendita da Angelini – e la società che si occuperà della gestione della vendita telematica è Aste Giudiziarie Inlinea Spa. Il valore dell’immobile (al netto delle decurtazioni per lo stato di fatto) è quantificato in 665 mila euro, mentre l’offerta minima per aggiudicarselo è fissato a quota 498.750 euro. Facile immaginare le condizioni: «Possono essere considerate – si legge nel rapporto aggiornato – complessivamente scarse/pessime». Con tanto di una serie di difformità ed irregolarità accertate.

LA NUOVA ORDINANZA DI VENDITA (2025): IL DOCUMENTO

Ciò perché «sono stati rimossi tutti i plafoni, tutto l’impianto di illuminazione, l’impianto elettrico è stato rimosso almeno sino alle scatole, mancano quasi tutte le placche dei frutti, molti fili sono stati parzialmente estratti dai corrugati, si può presupporre che alcuni di questi siano stati completamente rimossi ovvero non sussista più il collegamento di rete. Il soffitto si presenta al rustico, le pareti in cartongesso risultano in parte rovinate, in parte da tinteggiare, il pavimento in legno risulta sporco e usurato. Molte condotte dell’impianto di condizionamento sono state rimosse e accatastate sul pavimento. Le centraline dell’impianto elettrico sono state rimosse. Alcuni tramezzi nella Spa sono stati demoliti. Pertanto per il precario stato dell’immobile è stata aggiunta una ulteriore riduzione del 15%». Le foto caricate nel portale sono indicative (ne pubblichiamo alcune). L’esecuzione immobiliare risale al 2015. Vedremo l’esito.