Terni, l’ex vicesindaco Giuli e il manuale di non sopravvivenza: presentato il libro

«Diciamolo: si ritrovò sindaco abbastanza casualmente e accadde anche grazie a non pochi voti tradizionalmente collocati a sinistra, travasati sullo sconosciuto candidato decisamente di destra. Un voto anche di protesta. Spiace dirlo, tuttavia il bruco Latini non diventerà mai farfalla e non solo per colpa della farfalla, ma molto del bruco». È un breve passaggio di Andrea Giuli nel suo ‘Memorie di un vicesindaco breve – Piccolo manuale di non sopravvivenza’, il libro presentato sabato pomeriggio al cenacolo San Marco di Terni: come facile intuire dal titolo, narra del suo triennio da vicesindaco a palazzo Spada prima del ‘taglio’ nell’estate 2021. Anzi, a palazzo Carrara. ‘Colpa’ di Enrico Melasecche, Benedetta Salvati e lo stesso primo cittadino, almeno a voler interpretare in un certo modo il racconto. Dove per nome e cognome non viene citato nessuno, fatta eccezione per l’avvocato definito «buon conoscente». Non mancano le frecciatine, soprattutto nei confronti de ‘L’Arcangelo’ – magari Michele Rossi o Paolo Cicchini -, con tanto di attacco sul tema Telamone. Il timing per lo svelamento, vale a dire il giorno del silenzio elettorale, non è casuale.

Dalla proposta dell’allora leader della Lega a Terni – Emanuele Fiorini, ovviamente non citato ma con identikit chiaro – per la candidatura a sindaco nel marzo 2018, con immediato veto di «un partito a me storicamente e politicamente più vicino» (Forza Italia) alla svolta con Latini, passando dal complesso lavoro sugli appalti (cascata e Caos in primis) alla crescente sensazione di isolamento politico nel contesto del centrodestra. Con tanto di ‘stanza negata’ vicino al sindaco in quanto lasciata a Melasecche prima e Salvati poi, in quest’ultimo caso non senza lamentele: «L’atteggiamento del sindaco fu sinceramente desolante, non disse una parola», ricorda il giornalista. Nel mezzo il riepilogo sull’attività svolta nell’ambito culturale/turistico – poteva mancare un cenno a Mark Kostabi? Chiaro che no – e turistico, il rapporto con gli uffici («prendere le giuste misure con coloro che da molti anni convivono e si muovono dentro il ‘mammut’ è una sfida nella sfida; i politici passano, i funzionari restano»), la ‘cena delle beffe’ con Brunello Cucinelli nella primavera del 2019 dove di botto «scese sulla tavola una specie di gelo» dopo una richiesta a Latini per mettere a disposizione un contributo sul teatro Verdi e il ‘fuoco’ amico («ho dovuto farci i conti per la quasi totalità dei tre anni»). Fu di Giuli la prima delibera di giunta dell’era Latini: il 26 luglio del 2018 fu approvato l’atto in merito alla promozione della visita alla cascata delle Marmore mediante l’uso del treno (accordo con Trenitalia). Tra i presenti all’evento Melasecche e Salvati, gli assessori uscenti Fatale e Scarcia, l’amministratore unico di Terni Reti Stellati, il candidato a sindaco Paolo Cianfoni, gli ex assessori Dominici e Francescangeli. Buona parte della giunta originaria del 2018 in sostanza.

La fine e il passaggio su Masselli

Poi nella parte conclusiva c’è la narrazione della sua ‘fine’ politica nella giunta Latini, iniziata di fatto con le dimissioni dell’ex assessore all’urbanistica Leonardo Bordoni: «Latini mi telefonò due volte per comunicarmi che aveva le mani legate e che doveva, a malincuore, giubilarmi. Pochissima giorni prima di quel 22 giugno, mi chiamò anche un importante assessore che due anni arebbe assurto a ben altro ruolo – il non citato Orlando Masselli – e mi disse di passare immediatamente in ufficio da lui. Gli dissi che non potevo perché ero dall’altra parte del mare Tirreno e lui mi rispose ‘hai scelto il momento sbagliato. Noi chiederemo il terzo assessore se non possiamo avere il vicesindaco’. Replicai a mia volta un pacato ‘E sti c.’». »Il candidato per il centrodestra non sarà Leonardo Latini, bensì uno dei suoi più rilevanti assessori e cioè quello stesso che pochi giorni prima della mia capitolazione mi telefonò per dirmi di passare subito nel suo ufficio. Accipicchia! Tutto torna, o forse niente. La banalità del male e l’ambiguità del bene hanno assai fatto capolino». Hanno partecipato alla presentazione anche l’editore (Intermedia Edizioni) Claudio Lattanzi, la responsabile di redazione del Messaggero Terni Vanna Ugolini e il direttore Istess Arnaldo Casali. Il libro è vendita nelle librerie della città.

