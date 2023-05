Terni, l’heavy metal negli studios di Papigno con i Noveria

di S.F.

La Kate Nord Creations di Johanna Sofia Maria Andersson (finlandese di nascita ma da tempo in Italia). Bene, chi è? Una società che ha chiesto e ottenuto dal Comune di Terni l’autorizzazione temporanea per l’utilizzo degli studios di Papigno nella giornata di domenica 28 maggio, nel giorno del ballottaggio. Curioso. Il motivo è la realizzazione di un video musicale per la band heavy metal Noveria (Scarlet Records) e da palazzo Spada è arrivato l’ok in cambio del pagamento di 150 euro più Iva, come firmato dalla dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.