‘Il valore del cibo nella società contemporanea, in relazione all’aspetto psicosociale nell’adolescenza’. Questo il progetto presentato dai giovani dei licei ‘Angeloni’ di Terni in occasione del Festival della sociologia di Narni: gli studenti dell’indirizzo di Scienze Umane hanno realizzato un cortometraggio, un’intervista, una favola video e un questionario in tal senso.

A curare il progetto le professoresse Antonella Bravi, Samuela Dolci e Sara Raspa. Con il coordinamento delle docenti Annamaria Rufino e Vicenzo De Rosa: in azione le classi 4°N, 4°O e 5°B. Numerosi gli argomenti trattati: alimentazione nell’adolescenza, cibi da preferire e da evitare, stagionalità, territorialità, sostenibilità ambientale e cura di sé.

«Un momento che ha dimostrato come il dialogo e la condivisione di idee possono diventare strumenti di riflessione, per rafforzare o mutare stili di vita finora appresi», viene sottolineato. A seguire la prof.ssa Samuela Dolci e la prof.ssa Elisa Tanzi, in collegamento telefonico sono intervenuti i docenti Uliano Conti e Maria Prosperina Vitale sul tema ‘Tra Università e scuola: la cura del dato e del metodo per saperi e società sostenibili’. Con ringraziamento alla direttrice del festival, la professoressa Sabina Curti.