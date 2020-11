Un degrado non nuovo ma che torna costantemente a ripetersi. È quello relativo alle perdite che si regitrano presso il civico 366 di via Campomicciolo a Terni – una palazzina Ater – con le acque di scarico che, puntualmente, invadono i garage. Una situazione già oggetto di lamentele e legata, pare, a problematiche tecniche facilmente risolvibili ma che ancora non hanno trovato una risposta. Così i residenti si trovano a dover fare i conti con un contesto abbastanza degradato. E sono esausti.

Condividi questo articolo su