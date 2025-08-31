«Ho visto ka morte in faccia. Mi sono salvata solo grazie alla cintura di sicurezza e a un po’ di fortuna. Lo stesso vale per mio figlio. E quanto è accaduto, mi spinge a una riflessione». A parlare è l’imprenditrice ternana Anna Margaritelli, titolare del bar che si trova presso l’area di servizio IP di viale Borzacchini.

Venerdì mattina, mentre procedeva al volante della propria Peugeot Partner Tepee lungo la superstrada E45, nei pressi di Perugia, è stata tamponata da un’auto – condotta da un uomo di Collepepe – all’altezza di un catiere stradale. Particolarmente violento l’impatto, che ha fatto finire la Peugeot contro un altro veicolo che lo precedeva.

«Se sono salva – racconta – lo devo solo alle cinture di sicurezza e agli airbag». Nell’impatto, Anna Margaritelli ha riportato la frattura di alcune costole, traumi e contusioni varie. Al figlio 23enne è andata poco meglio: svariate contusioni, traumi e nessuna frattura.

«Intanto – dice Anna – le cinture di sicurezza si sono dimostrate ancora una volta decisive. E chi non le indossa, perché ancora ci sono persone che si comportano così, deve rendersi conti una volta di più che servono a salvare vite. E poi, sinceramente, non è pensabile che un’auto ti piombi addosso ad alta velocità perché il conducente non si rende conto che c’è una coda. In tanti casi servono responsabilità, attenzione, amore per sé e gli altri. E norme sempre più stringenti».