Terni, l’indagine in ospedale fa scoprire le armi: denunciato

La scoperta è stata fatta nel corso degli accertamenti, scattati sabato pomeriggio, per una bambina finita al pronto soccorso per aver battuto la testa contro il muro. Procedure di rito, da parte dei carabinieri del comando stazione di Terni, volte a capire se dietro quell’episodio di fossero dei maltrattamenti. Così non era, visto che la piccola – come affermato dalla madre e da altri testimoni – era banalmente caduta, facendosi male. Ma proprio durante quelle verifiche, i militari – durante il colloquio con la madre della piccola – hanno appreso che in casa c’erano delle armi, nella disponibilità del marito della donna, che però non risultavano dagli atti in possesso delle forze dell’ordine. Per questo hanno voluto vederci chiaro.

Pistola e carabina nella camera da letto

Scontata la perquisizione dell’abitazione della famiglia dove, all’interno di una cassapanca nella camera da letto, i militari del comando stazione di Terni hanno trovato una pistola semiautomatica ‘Beretta’ calibro 22 ed una carabina semiautomatica ‘Parker Hale’ calibro 22. Entrambe le armi erano di proprietà del fratello dell’uomo, deceduto nel 1979, e non erano mai state denunciate dallo stesso. Quest’ultimo, un ternano di 64 anni già noto alle forza dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di armi da sparo. Immediato il sequestro di tutto il materiale rinvenuto.