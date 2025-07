Si chiama ‘Linea Lenta’ l’evento organizzato al PalaSì di Terni, i prossimi 21 e 22 luglio (dalle ore 17.30) dall’associazione ‘Io sono una persona per bene’ e da PalaSì!Culture & Eventi, per riflettere sulla mobilità ferroviaria nell’Umbria meridionale. Fra i temi, l’isolamento infrastrutturale dell’Umbria meridionale e la necessitò di promuovere una visione integrata e lungimirante della mobilità. Interverranno esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, dell’università, delle associazioni culturali e studentesche, della società civile, oltre a tecnici, esperti e lavoratori del comparto ferroviario e infrastrutturale. E non si parlerà solo di Terni, visto che gli organizzatori puntano a coinvolgere realtà limitrofe come Todi, Foligno e Spoleto, «che condividono le stesse sfide di accessibilità, visibilità e sviluppo». L’iniziativa è aperta al pubblico e chi desidera intervenire come relatore, è invitato a iscriversi entro il 18 luglio contattando il numero 342.7522338 o scrivendo a [email protected]

