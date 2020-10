Terni, lite con coltello nel condominio: una 27enne denunciata

Una lite decisamente animata all’interno di un appartamento di un palazzo di via Eugenio Chiesa, a Terni, che ha attirato l’attenzione di un residente della zona che, preoccupato, ha chiamato il 112. Protagonisti del fatto, accaduto venerdì sera intorno alle ore 22, un uomo e una donna: quando i carabinieri del Nor di Terni sono giunti sul posto, hanno trovato i due nel cortile condominiale, ancora intenti ad insultarsi e in forte stato di agitazione.

Denunciata

La donna, peraltro, era in possesso di un coltello e alla vista dei militari, ha cercato rapidamente di disfarsene lanciandolo sotto i cassonetti dei rifiuti. Azione che non è sfuggita ai carabinieri, che hanno recuperato e sequestrato l’arma, denunciando la donna – 27enne colombiana, già nota alle forze di polizia – per ‘porto ingiustificato di coltello’.