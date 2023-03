Terni: lite condominale a Città Giardino. Arrivano le forze dell’ordine

Momenti di forte tensione nella prima serata di sabato in via Bligny, a Terni, nella zona di Città Giardino. Per motivi in corso di accertamento, è scoppiata una lite condominale fra due nuclei familiari. Testimoni riferiscono di insulti, minacce – anche in strada – e per poco non si è passati a qualcosa di più grave e pesante. Per riportare la calma, sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra Volante della questura di Terni ed anche i carabinieri. Le forze dell’ordine si sono fermate a lungo per verbalizzare l’accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

