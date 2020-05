Terni, lite fra ciclisti: arriva la polizia

Momenti di tensione domenica mattina lungo la pista ciclabile di Villafranca, a Terni, fra alcuni ciclisti e un altro uomo che andava in bicicletta in direzione opposta rispetto al gruppetto. A far salire il nervosismo, pare, il contatto fra quest’ultimo – forse distratto – ed uno degli sportivi che è finito a terra. Da lì è scaturita la lite condita da qualche insulto e anche qualche colpo ‘proibito’ che non avrebbe avuto, tuttavia, conseguenze serie. Per riportare la calma, però, sono dovuti intervenire gli agenti della squadra Volante di Terni con più pattuglie. I poliziotti hanno identificato i presenti, verbalizzato l’accaduto e, se conseguenze vi saranno, saranno legate alle eventuali denunce che i coinvolti intenderanno sporgere o meno. In tempo di Covid succede anche questo.

