Terni: lite fra donne con coltello. Licenza sospesa ad un bar di piazza Valnerina

La questura di Terni ha sospeso per 10 giorni la licenza ad un bar di piazza Buozzi (Valnerina), dove nei giorni scorsi – negli spazi antistanti – si era verificata una violenta lite fra due donne. A renderlo noto, martedì mattina, è la stessa questura in una nota: «È stata sospesa per 10 giorni la licenza ad un bar del centro dove si erano verificate gravi intemperanze. In particolare nel pomeriggio del 16 dicembre due donne hanno inscenato una violenta lite iniziando a lanciare bicchieri contro i presenti, tanto da richiedere l’intervento di due Volanti per riportare la calma. Anche dalla ricostruzione dei fatti mediante l’impianto di videosorveglianza, è stato accertato che una delle due donne aveva anche preso dietro il bancone un coltello da cucina e lo aveva brandito pericolosamente contro l’altra. Le due – spiega la polizia di Stato – avevano poi continuato a litigare fuori dal locale accapigliandosi fino a raggiungere la sede stradale. Stante la gravità di quanto accaduto, con pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini, il questore Bruno Failla ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia di Stato – divisione amministrativa».

