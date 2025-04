Annuncio Pubblicitario

Intervento di polizia di Stato – squadra Volante della questura di Terni – e polizia Locale di Terni nella mattinata di giovedì nei pressi della fermata del bus di via I Maggio. A seguito di una segnalazione relativa ad una rissa in atto fra tre persone, un uomo e due donne, le forze dell’ordine si sono portate sul posto per placare gli animi. I tre, per procedere ai necessari accertamenti volti a ricostruire l’accaduto, sono stati condotti in questura. Secondo quanto appreso, la lite avrebbe coinvolto un uomo, sua moglie e la sua nuova compagna, tutti di origini straniere.

