Terni, lite per la scuola: 12enne si getta da un muretto

Momenti di grande paura mercoledì mattina a Terni, in via Giannelli, per un ragazzino di appena 12 anni precipitato dal muretto – per un’altezza di circa cinque/sei metri – che si trova sopra il percorso verde del parco ‘Ciaurro’. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno soccorso il minore e lo hanno condotto in ospedale, i carabinieri di Terni e i vigili del fuoco per le operazioni di supporto.

La ricostruzione

Da quanto appreso da testimoni, un passante – che aveva assistito alla terribile scena – ha allertato i carabinieri del comando stazione di Terni che si trovavano in zona Porta Sant’Angelo a piedi per dei controlli. I duemilitari, dopo aver scavalcato il cancello del parco chiuso per l’epidemia coronavirus, hanno raggiunto di corsa il ragazzo per sincerarsi delle sue condizioni, tranquillizzarlo e chiamare i soccorsi. Poco dopo è giunto sul posto il 118 che, con l’ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto i cancelli dell’area verde, ha potuto raggiungere il minore ferito. Cosciente, avrebbe riportato diverse fratture alle gambe.

I motivi

Secondo quanto ricostruito, il giovanissimo avrebbe compiuto il gesto – quello di gettarsi dal muretto – volontariamente, dopo una lite con i genitori che avevano appreso come il suo rendimento scolastico, basato in questo periodo su lezioni online, non fosse adeguato. Le mancanze evidenziate da una insegnante e comunicate anche alla madre del 12enne avrebbero fatto scattare anche una piccola punizione: il divieto di utilizzare lo smartphone. Scosso, forse anche in ragione del periodo non proprio semplice per tutti, il ragazzo è uscito di casa approfittando di un attimo di distrazione dei familiari, per poi lanciarsi nel vuoto. Il fatto che sia precipitato a terra in piedi, ha sì causato fratture importanti, ma gli ha probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi.