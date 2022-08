Terni: lite uomo-donna fa scoprire furto di uno scooter. Due denunce

La violenta lite fatta di pugni e calci – il fatto risale alla settimana scorsa – è scoppiata in strada fra un uomo e una donna di nazionalità italiana, entrambi senza fissa dimora, e quando la pattuglia della Volante di Terni si è portata sul posto, l’uomo si era già allontanato e la donna ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Ma il giorno dopo quest’ultima ha sporto denuncia e ha spiegato che la lite era divampata perché si stavano contendendo l’utilizzo di uno scooter che l’uomo – così aveva detto – aveva ricevuto in prestito da un conoscente.

Doppia denuncia

Attraverso gli elementi forniti all’atto della denuncia, la polizia di Terni ha accertato che lo scooter era lo stesso rubato il giorno prima ad una donna ternana sotto la propria abitazione. Così è scattata la segnalazione relativa al fatto che l’uomo coinvolto nella lite, probabilmente stava girando per la città in sella al ciclomotore in questione. Intuizione rivelatasi corretta: l’uomo è stato trovato e fermato a bordo dello scooter, insieme ad un amico di nazionalità romena, ed entrambi sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.