L’unità operativa commerciale della polizia Locale di Terni, durante i controlli svolti nell’ultimo fine settimana, ha riscontrato la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni presso un locale del centro cittadino. A renderlo noto, attraverso un comunicato, è il Comune di Terni: «Vista la recidività – precisa l’ente – sarà inoltrata una richiesta alla questura per l’applicazione dell’articolo 100 del Tulps, con ordinanza di chiusura del locale».

In altri locali – prosegue la nota – «sono state accertate violazioni all’ordinanza del divieto di asporto bevande in vetro, nonché il mancato rispetto in relazione alle attività rumorose dopo le ore 24 all’esterno dei locali, con la presenza di attività musicali».

Nel corso dei controlli effettuati dall’inizio del 2025, sono state riscontrate violazioni «anche in relazione al mancato rispetto dei requisiti per lo svolgimento di spettacoli danzanti nei pubblici esercizi, a seguito dei quali cinque titolari di esercizi sono stati sanzionati per le violazioni agli articoli 68 e ai sensi dell’articolo 80 del Tulps, con successivo inoltro degli atti all’autorità giudiziaria competente».