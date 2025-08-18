Una folla commossa ha partecipato lunedì mattina in cattedrale ai funerali di Lorenzo Satolli, il 26enne ternano morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte fra domenica 10 e lunedì 11 agosto in Austria, mentre era in sella alla sua moto Ducati per una vacanza con gli amici. In tanti si sono stretti al dolore dei familiari, la mamma Sabrina, il papà Mauro, i parenti tutti, dimostrando affetto, vicinanza e dolore per la perdita di un ragazzo che lascia un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

L’urna con le ceneri di Lorenzo è stata portata in duomo dalla mamma e all’uscita, dopo la funzione religiosa aperta dalle note de ‘La Rondine’ e chiusa da ‘Con te partirò’, sono volati in cielo tanti palloncini bianchi (VIDEO) ed è partito un lungo applauso, bagnato dalle lacrime dei tanti presenti, familiari, amici, conoscenti.

Nella sua omelia, don Luciano Afloarei, ha ricordato Lorenzo come un ragazzo «gioviale, sempre pronto alla battuta, una persona allegra e aperta agli altri. Purtroppo la fragilità della vita terrena è questa – ha detto don Luciano – e basta davvero poco per cambiare le nostre esistenze. E se imparassimo tutti ad amarci un po’ di più, ad accoglierci e volerci bene, tralasciando tante sciocchezze, saremmo più vicini alla felicità. Questo mondo non ci educa più ad uno sguardo di fede, ma l’amore che Lorenzo ha dato e ricevuto è il suo vero tesoro. E ora che ha terminato la sua ‘corsa’ in moto su questa terra, c’è un Padre che lo ha accolto in cielo dove la vita è pienezza».

PALLONCINI BIANCHI, APPLAUSI E LACRIME PER L’ADDIO A LORENZO SATOLLI

