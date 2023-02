Terni, Lotteria degli scontrini: festa per una 60enne, vinti 25 mila euro

Lotteria degli scontrini, festa a Terni e Corciano per due cittadini. In combinata la cifra vinta è di 50 mila grazie a due spese di generi alimentari rispettivamente da 70 e 12 euro.

Festa per due

A Terni è una 60enne ad ottenere la cospicua cifra: «Sono felicissima – la lettera lasciata ai funzionari Adm – di aver vinto questo premio della Lotteria degli scontrini perché sono da sempre convinta assertrice del pagamento elettronico. Utilizzo la carta per ogni spesa, anche minima, presso gli esercizi commerciali che accettano tale tipo di pagamento. Utilizzerò questa somma per ristrutturare la mia abitazione». Sponda Corciano invece il vincitore ha spiegato che la somma vinta «permetterà a me e alla mia famiglia di affrontare più serenamente il prossimo futuro». La direzione centrale Giochi dell’Agenzia, perfezionate le procedure, autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.