L’sos da borgo Bovio: «Potate quei platani, sono un pericolo»

Due petizioni indirizzate al Comune di Terni, la prima protocollata il 16 dicembre 2019 e la seconda lo scorso 22 febbraio. Entrambe per lo stesso motivo: i platani nel quartiere di borgo Bovio che creano difficoltà ai residenti e la richiesta di un’urgente potatura

Nel documento sottoscritto da divesi residenti di via Tre Venezie e villaggio Achille Grandi vengono evidenziate una serie di problematiche: «Oltre a rappresentare un serio pericolo (presenza di scuole) per l’altezza raggiunta, sono causa di danni a fabbricati e veicoli». Non solo: «In autunno-inverno le foglie e le infiorescenze occludono le grondaie», con conseguente «infiltrazioni di acqua piovana all’interno degli appartamenti». A ciò si aggiunge il danneggiamento degli «impianti di areazione» delle auto.

La richiesta

I residenti in più puntualizzano che l’ultima potatura degli alberi in questione «è stata effettuata circa venti anni fa e l’altezza delle chiome ha superto gli adiacenti palazzi di 5-6 piani. Durante i temporali intensi le piante oscillano pericolosamente e avvengono distacchi di piccoli rami secchi». Nel 2019 fu richiesto un sopralluogo urgente per verificare l’esistenza dei presupposti per l’intervento, quindi il nuovo passo recente per sollecitare palazzo Spada.