Terni, l’sos dei genitori per la scuola di Cesi Paese: «Unica classe di 26, si rischia chiusura»

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei genitori della scuola dell’infanzia di Cesi Paese

La scuola dell’infanzia di Cesi quest’anno avrà una sola sezione. Nel paese meritatamente incoronato come ‘Porta dell’Umbria, Porta delle meraviglie’ lo scorso anno erano rimaste due sezioni da 16 bambini ciascuna. Quattro maestre e un maestro di sostegno in grado di gestire insieme al personale Ata l’intera struttura, un ambiente senza classi pollaio, con ampissimi spazi interni ed esterni largamente sfruttati nei quali i bambini hanno avuto modo di affrontare l’anno scolastico in assoluta serenità.

Quella che dovrebbe essere considerata come il fiore all’occhiello dell’Istituto comprensivo Felice Fatati, per quanto riguarda la fascia 3-6 anni sta impoverendo la propria offerta formativa. Dopo un incontro tra i genitori e la dirigente scolastica, è emerso che le due sezioni verranno unite così da formare un’unica classe di 26 bambini (disabilità incluse), minando quel raro equilibrio che da sempre le docenti avevano creato in una scuola inserita in uno dei contesti più belli del territorio ternano, con bambini provenienti da tutta Terni nord.

Ci sarebbero inoltre ulteriori iscrizioni tardive, che sarebbero state messe in coda dall’istituzione scolastica. I genitori si stanno già interrogando sul da farsi, qualcuno deciderà inevitabilmente di trasferire il proprio figlio o figlia in altri istituti, le iscrizioni caleranno ulteriormente e la chiusura definitiva del plesso in un futuro non remoto potrebbe divenire inevitabile.

Ci chiediamo inoltre se è questo che le istituzioni ternane, sindaco Bandecchi in primis, vogliono per il territorio di Cesi. Un’area nella quale convergeranno investimenti pubblici per 20 milioni di euro, obiettivo di privati che vedono nello sviluppo dell’area grandi potenzialità, di famiglie che stanno costruendo lì il loro futuro e che vedono nella Scuola un servizio essenziale. Quanti di noi cambiando casa si sono chiesti se nel nuovo quartiere ci fossero delle buone scuole? E quanti hanno scelto di “avvicinarsi” ai servizi primari quando hanno avuto dei figli?

In estrema sintesi, quale futuro immaginano per il territorio di Cesi e per gli investimenti che verranno fatti? Un paese-dormitorio per turisti, certamente non un luogo nel quale far crescere dei bambini. Auspichiamo che la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Felice Fatati riesca quanto prima a trovare una soluzione che tuteli il diritto all’istruzione di tutti i bambini.