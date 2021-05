Terni, lunedì passa il ‘Giro’: scattano i divieti sulle strade coinvolte

Giro E-bike e Giro d’Italia sono in arrivo anche in provincia di Terni in avvio della prossima settimana. Per questo motivo – informa la prefettura – è stato adottato un provvedimento per evitare problemi alla circolazione stradale: coinvolte la SS3 Flaminia e la strada provinciale 4 nei comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco e Terni.

IL 17 MAGGIO LA TAPPA L’AQUILA-FOLIGNO

Lo stop: dove e quando

Lunedì 17 maggio la provincia sarà attraversata dalla 10° tappa della gara. Il Giro d’Italia sarà anticipato dalle E-bike – biciclette a pedalata assistita – con passaggio previsto tra le 12.40 e le 13.30 circa; poco dopo, tra le 15.30 e le 16, l’evento principale organizzato da Rcs Sport. «Al riguardo, al fine di evitare disagi nella circolazione stradale lungo la SS 3 Flaminia e la SP 4 (nei tratti di Piediluco, Forca di Arrone, Arrone, Montefranco e Cantoniera), è stato adottato un apposito dispositivo che, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e della polizia locale, prevede la sospensione della circolazione veicolare nei tratti interessati dalle ore 12 fino a cessate esigenze». Tra le due gare ci sarà una finestra temporanea – in linea di massima dalle 12.45 alle 14.30 circa – di riapertura alla viabilità.