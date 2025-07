Non tutti la vedono allo stesso modo – e ci mancherebbe -, in generale e rispetto alla situazione che abbiamo trattato giovedì, accogliendo la protesta di alcuni residenti di piazza della Meridiana (quartiere Rivo, Terni), circa i rumori notturni – soprattutto di motocicli e scooter – e l’impossibilità di riposare, oltre gli atti vandalici ed i controlli che – dicono loro – scarseggiano. A seguito dell’articolo, un’altra persona residente in quell’ampio spazio cittadino ha voluto dire la sua ad umbriaOn. Un pensiero che riportiamo di seguito.

«Ho letto il vostro articolo – si legge nella mail – e mi sono chiesta se parlavate della piazza della Meridiana dove io abito da 25 anni, perché non riesco a spiegarmi come si possano dire tante baggianate. Fortunatamente è un po’ che la piazza è tornata a vivere grazie a due o tre gruppetti di ragazzi che, come è normale, parlano, scherzano vanno in motorino… a volte rumorosi, ma niente di che. Mi domando dove hanno visto quei ragazzi alcolizzati di cui parlano: ho visto un solo ragazzo con la sigaretta in bocca. Io mi alzo la mattina alle 5 e la sera dormo tranquillamente. Ho scelto di vivere in città, con una piazza sotto casa, e sono strafelice di sentirla viva. Certamente non tutti si ricordano di essere stati ragazzi, sono tutti nati in giacca e cravatta, tutti pronti a sparlare di questi poveri giovani. Dove mandiamo i ragazzini che, se giocano in piazza, infastidiscono i grandi che devono riposare? Magari nel bellissimo parco per i cani…».

ARTICOLI CORRELATI