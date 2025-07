Il malore – si sarebbe trattato di una crisi epilettica – lo ha colpito nella tarda mattinata di venerdì proprio mentre si trovava all’ingresso della questura di Terni. L’uomo, poco più che 50enne, è stato subito soccorso dagli agenti della polizia di Stato in servizio in quel momento. Che, oltre a mettere in atto le procedure necessarie, hanno allertato il 118. E i sanitari, una volta sul posto, hanno condotto l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per gli accertamenti e le terapie del caso. Una sinergia rapida che ha, probabilmente, consentito di salvare la vita al 50enne.