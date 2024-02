Terni: malore fatale in corso Tacito. Muore 80enne

Dramma nel tardo pomeriggio di mercoledì in corso Tacito, dove un uomo di 80 anni originario di San Gemini e residente a Terni – G.C. le sue iniziali – è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra. Immediata la richiesta di aiuto – il fatto è accaduto di fronte ai tanti passanti che gremivano il corso a quell’ora – che ha portato all’intervento dall’auto medica e dall’ambulanza del 118. L’anziano è stato trasportato d’urgenza in ospedale, scortato dalla polizia Locale e dai carabinieri di Terni per velocizzare le operazioni. Purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano e l’80enne è deceduto prima di giungere al nosocomio.

