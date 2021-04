Terni, malore in strada per un 33enne: soccorso

Lo hanno trovato adagiato a lato della strada – in via Malnati, zona ospedale – e hanno chiamato i soccorsi temendo il peggio. Sul posto, nel primo pomeriggio di giovedì, si è portata subito un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo, un 33enne ternano, in stato di semincoscienza. Nel giro di pochi secondi, il ragazzo – la cui bici era poggiata sul lato opposto della strada – si è ripreso ma è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti. Anche due pattuglie della squadra Volante della questura di Terni sono intervenute per accertare l’accaduto. All’origine del malore ci sarebbe un probabile abuso di alcol, non risultano invece elementi riconducibili ad un abuso di droghe.

