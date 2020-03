Terni, malore in strada Scatta la sanificazione

Malore nella prima serata di martedì all’incrocio fra via Turati e via Di Vittorio. Un uomo che stava transitando a piedi, si è accasciato a terra e avrebbe anche rigettato. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che lo hanno condotto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente l’intervento della polizia Locale, poi, una ditta contatta dal Comune ha provveduto a sanificare e disinfettare il tratto di strada interessato. Cautela doverosa in tempi di coronavirus, essendo ancora ignota la diagnosi.

