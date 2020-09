Intervento di vigili del fuoco – anche con il Nucleo batteriologico chimico e radiologico – e carabinieri del Nor, mercoledì mattina nel centro di Terni, presso una palazzina di via Mancini. Secondo una prima ricostruzione, una residente avrebbe percepito un odore acre, accusando fastidi respiratori e bruciore alla gola. Verifiche sono in corso per accertare l’accaduto e le eventuali cause. Le prime verifiche da parte del Nucleo avrebbero comunque dato esito negativo.

