Terni, maltempo si abbatte sulla città: disagi in zona nord

Violento temporale di fine estate, nel tardo pomeriggio di martedì, sulla conca ternana. Particolarmente intensa la pioggia, soprattutto su alcune zone di Terni come l’area nord – borgo Rivo e Campitello – con disagi in serie fra tombini saltati e allagamenti che hanno riguardanto anche sottopassi con autovetture in panne. Superlavoro per i vigili del fuoco che hanno operato in diverse situazioni per risolvere i problemi venutisi a creare.

Borgo Rivo allagata

Nel primo tratto di via del Rivo, nei pressi di piazzale Marinai d’Italia, sono saltati – come altre volte – i tombini a causa del rilevante flusso di acqua piovana che le fognature non sono riuscite a contenere. Situazione che si è venuta anche a creare fra via Carlo Alberto dalla Chiesa e strada del Cerqueto. Il sottopasso di via Dalla Chiesa (accanto al complesso del Tulipano), in particolare, è stato temporaneamente chiuso per allagamento.