di S.F.

Prosegua la scia di acquisizioni/affidamenti di forniture per i lavori in amministrazione diretta in Comune a Terni. Ora c’è il via libera per un potatore telescopio: il dirigente Federico Nannurelli ha firmato l’ok per Christian Monti di Arrone per una cifra di poco inferiore ai 900 euro.

Il motivo? Perché «al fine di eliminare, per quanto possibile, situazioni di disagio e garantire la sicurezza è necessario procedere con urgenza al taglio dei rami aggettanti sulla sede stradale». Requisiti verificati e affidamento diretto perfezionato.