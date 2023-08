Terni, Maratta: nuovo capannone commerciale in vista

di S.F.

Via Bruno Capponi 42, dove per anni ha operato la Grillofer. È qui, lungo la ‘Marattana’, che a stretto giro potrebbe esserci una novità non proprio difficile da notare: il Comune ha avviato una conferenza di servizi decisoria – l’atto, come da prassi, è ‘secretato’ in questa fase nei contenuti – in forma semplificata perché c’è chi vuole tirar su un nuovo edificio con destinazione commerciale. Da quanto appreso si tratterebbe di un capannone di discrete dimensioni: tra coloro che seguono il tutto non può che esserci chi si è attivato tempo fa per prendersi l’area, vale a dire l’imprenditore Paolo Amadei. Vedremo gli sviluppi. A seguire l’iter in prima battuta è il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini.