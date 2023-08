Terni, ‘Marattana’: furgone contro motociclo, un ferito

Non ci sono gravi conseguenze in seguito all’incidente che nel tardo pomeriggio di lunedì ha coinvolto un furgone condotto da un uomo ed un motociclo Ktm con a bordo un giovane. L’impatto lungo la Marattana, all’altezza della rotatoria tra via Lessini, via Capponi e via Vanzetti: gli operatori sanitari del 118 hanno soccorso e quindi trasportato in ospedale il centauro, vigile e cosciente nel post caduta. Sul posto per i rilievi, gli accertamenti per ricostruire la dinamica e la gestione della viabilità gli agenti della polizia Locale.

