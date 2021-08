Terni, lavori stradali: cambia accesso per la Marattana

Ancora un intervento in via Walter Lessini, a Terni, per la realizzazione di un nuovo manto stradale. Lo rende noto la direzione lavori pubblici: a partire dalle 19.30 di lunedì – si proseguirà per tutta la notte – riguarderà la corsia di immissione alla Marattana per chi proviene da viale Mario Umberto Borzacchini.

Cosa cambia per la Marattana



Il tratto verrà chiuso temporaneamente al traffico. La Marattana – viene specificato – sarà dunque raggiungibile «proseguendo in direzione via Eroi dell’Aria ed invertendo la marcia nei pressi di via Bramante (rotatoria prospiciente l’hotel Garden). La modifica della viabilità sarà indicata da apposita segnaletica». I lavori – rientrano nell’ambito del piano quinquennale strade zona nord – termineranno nella prima mattinata di sabato.