Terni, Marattana: scontro sulla rotatoria. Due persone in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì a Terni lungo la strada Marattana, all’altezza della rotatoria Auguste Piccard, di fronte alla sede di Asm. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura Hyundai Santa Fe proveniente da Narni e condotta da un 77enne residente a Terni (A.S. le sue iniziali) è finita contro una Seat Ibiza che stava percorrendo la rotatoria. Al volante della Seat c’era un 46enne residente a Terni (F.M.). Violento l’impatto, dovuto ad una mancata precedenza da parte della Hyundai, in seguito al quale entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118: non hanno comunque riportato conseguenze gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta la polizia Locale di Terni per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche gli operatori di Area Sicura per il ripristino della transitabilità della carreggiata.

