Ancora un gesto di solidarietà da parte dell’associazione ‘Marika’ di Terni, impegnata da tempo nel sociale. Mercoledì 13 agosto la presidente Rinalda Fonti ha raggiunto la struttura di riabilitazione della Usl Umbria 2 presso la ‘Domus Gratiae’, diretta dal dottor Massimo De Marchi, per consegnare materiale riabilitativo per un valore di circa 1.400 euro. Materiale che è stato possibile acquistare grazie ai contributi messi a disposizione da tante persone che partecipano agli eventi ed alle iniziative di ‘Marika’, «e che non smetteremo mai di ringraziare – dice Rinalda Fonti – per la loro generosità che è il motore di tutto». Una cerimonia semplice ma sentita ha fatto da suggello alla donazione, alla presenza del personale della struttura: «E un doveroso ringraziamento va anche e soprattutto a loro per ciò che fanno», conclude la presidente.

