Donazione da parte dell’associazione ‘Marika’ alla terapia intensiva neonatale dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. Si tratta, in particolare, di un laringoscopio neonatale e pediatrico, con lame di varie misure, del valore di circa mille euro. A consegnarlo sono state la presidente di ‘Marika’, Rinalda Fonti, la vice Claudia Montanari e il tesoriere Concetta Fonti. Ad accoglerle, Federica Celi, Sara Ceccarelli, Nunzia Renifilo, Silvia Ippoliti, Camilla Conti e Marco Terranova.

L’associazione ‘Marika’, da tempo impegnata nel sociale, ci tiene a ringraziare «tutte le persone che hanno partecipato al buffet del 20 giugno al Molo 21 di Piediluco e che hanno donato con generosità. Un grazie particolare a Lorenzo Campagna per l’ospitalità e la generosità». «La donazione – aggiunge l’associazione – è stata dedicata ad Antonia Baldoni, a noi cara. Ringraziamo inoltre tutto il reparto per il lavoro straordinario che i professionisti conducono ogni giorno: contribuire è per noi un grande onore». Intanto il prossimo 5 settembre, in collaborazione con l’associazione ‘Il sogno di Rebecca’, presso le piscine dello Stadio l’associazione ‘Marika’ organizza un’apericena per donare un sollevatore alle stesse piscine.