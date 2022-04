Marmore ed incrocio Campacci: «Scelta assurda per autobus»

Non è passata inosservata a Marmore la nuova segnaletica posizionata a ridosso dell’incrocio del parco dei Campacci. Il mirino è sugli autobus ed a segnalare – era già successo nelle scorse settimane – la vicenda è uno dei residenti più noti della frazione ternana, Sandro Piccinini, al solito m0lto attento alle vicissitudini della zona: «Risolto il problema dei bus provenienti dallo svincolo di Colli sul Velino e da Piediluco. Non potranno – la critica – entrare ai Campacci e quindi al belvedere superiore della cascata. Saranno costretti a tornare a Terni per poi risalire la Valnerina fino al belvedere inferiore. Per non ricreare la corsia preferenziale si compie una scelta assurda, chissà che ne pensano gli operatori che lavorano e pagano le tasse in questi mesi; penalizzati da questa confusione di quelli bravi». Infine un dubbio: «E la navetta che collega il belvedere inferiore a quello superiore dove transitera?».

Condividi questo articolo su