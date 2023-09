Terni, Matteo Tonelli ‘mondiale’ in Serbia: trionfo ternano

Un Matteo Tonelli ‘mondiale’ al campionato iridato di canottaggio in corso di svolgimento in Serbia, sul bacino remiero dell’Ada Ciganlija. Nel primo pomeriggio di venerdì si è svolta la finale del quattro di coppia pesi leggeri ed il 22enne ternano è stato protagonista in compagnia di Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani e Pietro Ruta: per gli azzurri è arrivato il titolo, nulla da fare – erano tre gli equipaggi in totale – per Stati Uniti e Germania. Gli azzurri hanno vinto con il tempo di 6’29.42, con diversi secondi di vantaggio sui tedeschi.

