Annuncio Pubblicitario

Mattinata di ‘pulizie’ quella di venerdì a Terni, lungo le strade cittadine, centro compreso: da via Cavour fino a via Narni. Diversi chilometri di asfalto segnati da una perdita d’olio da parte di un mezzo di una società privata, impegnato nello spazzamento delle strade, avvenuta alle prime ore di venerdì. Purtroppo il veicolo, dopo il danno iniziato in via Cavour, non si è fermato ed ha proseguito la propria marcia per rientrare in sede, sporcando – anche pericolosamente, visto che si tratta di olio – diverse strade cittadine dal centro alla prima periferia. In campo, per ricostruire l’accaduto, la polizia Locale di Terni. Le operazioni di ripristino e pulizia, complicate dal fatto che venerdì mattina in centro a Terni era in corso la gara regionale di orienteering con decine di ragazzi delle scuole, sono state eseguite dagli addetti di Area Sicura.